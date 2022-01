FC Barcelone, Real Madrid : une piste des deux clubs se compare à Mbappé, Dembélé bloque l'arrivée d'une recrue au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sport : "Je suis de retour"

Au lendemain de l'officialisation du retour d'Adama Traoré au FC Barcelone, Sport fait logiquement sa Une sur l'ailier droit espagnol, qui s'est engagé avec le club blaugrana sous la forme d'un prêt de six mois avec une option d'achat estimée à 30 millions d'euros.

"¡He vuelto!"



💪 "¡He vuelto!"



Nadal tiene la oportunidad de ganar su Grand Slam número 21

Mundo Deportivo : "Dembélé, la clé d'Aubameyang"

Mundo Deportivo a consacré sa Une au tennisman, Rafael Nadal, qui s'apprête à affronter Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie 2022, mais a réservé un encadré pour la signature d'Adama Traoré au Barça et l'arrivée probable de Pierre-Emerick Aubamemyang, rappelant qu'elle ne pourra être permise qu'en cas de départ d'Ousmane Dembélé cet hiver.

AS : "Mon style de jeu ressemble à celui de Mbappé"

Courtisé par les plus grands clubs européens dont le FC Barcelone et le Real Madrid, la jeune pépite de Palmeiras, Endrick, a accordé un entretien à AS où il a confié son style de jeu ressemblait à celui de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

¡Buenas noches!



📰 La #PortadAS de hoy 30 de enero no podía ser otra...



¡Vamos!