Le vestiaire du Barça donne son oui à Messi, une offre tombe pour Modric

Sport : "OK pour Messi"

On commence par Sport, qui a fait sa Une sur Lionel Messi, et annonce que Xavi aurait déjà informé son vestiaire du possible retour de la Pulga au FC Barcelone cet été. Une annonce qui aurait ravi tous les joueurs du Barça.

Mundo Deportivo : "Objectif 100M€"

De son côté, Mundo Deportivo s'attarde sur les départs qui pourraient permettre le retour de Lionel Messi au Barça. Eric Garcia, Franck Kessié, Raphinha, Ferran Torres et Ansu Fati seraient notamment concernés.

La presse madrilène

Marca : "C'est le FC Séville qui commande"

Du côté de la presse madrilène, Marca revient sur la qualification du FC Séville, tombeur ce jeudi de Manchester United (2-2, 3-0), en demi-finale de la Ligue Europa et sur les pépins physiques qui s'enchaînent en défense pour le Real Madrid. Après Ferland Mendy, c'est David Alaba, qui souffre d’une petite déchirure à la jambe droite, qui s'est blessé.

AS : "Offre d'Arabie saoudite pour Modric"

Enfin, AS annonce ce vendredi que le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, qui n'a pas encore prolongé son contrat avec les Merengue, aurait reçu une offre d'un club saoudien avec un gros salaire à la clé. Mais le Ballon d'Or 2018 voudrait prolonger son bail avec la Casa Blanca.