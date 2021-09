FC Barcelone : réunion d’urgence pour Koeman, le coût de son départ est exorbitant !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le FC Barcelone fait peine à voir. Pas un seul quotidien sportif espagnol majeur n’a fait sa Une sur autre chose que la raclée essuyée hier à Lisbonne en Ligue des champions (0-3).

Pas un seul non plus semble penser que l’avenir de Ronald Koeman va durer. Le couperet pourrait tomber dès samedi au Wanda Metropolitano, où le Barça a un périlleux déplacement contre l’Atlético Madrid lors de la 8e journée de Liga (21h).

Devant ce tableau préoccupant, on apprend qu’une réunion au sommet s’est tenue cette nuit au Barça avec tout l’état-major du club catalan (Masip, Yuste et Alemany). Et que le coût d’un licenciement tournerait autour de 12 millions d’euros. Somme impossible à débourser en l’état par le Barça, dont la dette s’élèverait à 1325 M€.

Revista de prensa del 30 de septiembre https://t.co/4uHrjTDY8r — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 30, 2021