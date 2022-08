FC Barcelone : un ancien du Real Madrid détruit Laporta et son Mercato XXL !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ancien joueur du Real Madrid désormais entraîneur du club danois d'Esbjerg (D2), Rafael van der Vaart (39 ans) est particulièrement remonté contre le FC Barcelone et son Mercato d'été dispendieux.

« Le Barça, c'est une mafia et ils doivent être punis »

Comme beaucoup, l'ancien international néerlandais ne comprend pas comment un club aussi endetté que le Barça peut se permettre autant d'opération et l'a fait savoir au micro de Ziggo Sport Voetbal :« Comment diable pouvez-vous acheter des joueurs quand vous n'avez pas d'argent ? Je pense que c'est une honte. (…) Et Laporta n'arrête pas de rire partout avec sa grosse tête. Cet homme se prend pour le roi. Mais je pense qu'il est un peu idiot. Le nom du Barça a été très mal mis en valeur. Dorénavant, nous les jugeons différemment et je pense que c'est une honte quand tu joues avec eux ».

Et van der Vaart défend son compatriote Frenkie De Jong, coupable de vouloir faire respecter son contrat et traité comme un paria : « Vous ne pouvez pas traiter les gens comme ça. Frenkie gagne-t-il trop ? D'abord tu signes un contrat et ensuite tu le remplis ou tu pars en bons termes, mais pas comme ça. C'est une mafia et ils doivent être punis ».