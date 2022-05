FC Barcelone - Mercato : une signature et un chèque pharaonique officialisés cette semaine ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Alors que le FC Barcelone pousse pour recruter la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, lors du prochain mercato estival, le club blaugrana devrait annoncer une signature cette semaine.

Il s'agirait de celle de Sergi Roberto, qui devrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2023 avec le Barça, selon les informations de Fabrizio Romano. Le milieu de terrain espagnol, capable d'évoluer également au poste de latéral droit, arrivait en fin de contrat en juin prochain avec son club formateur.

Par ailleurs, le journaliste italien confirme qu'Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Riqui Puig et Martin Braithwaite devraient quitter le club catalan cet été. En parallèle, El Confidencial croit savoir que Joan Laporta est en train de finaliser un accord avec CVC - Goldman Sachs et ASF à hauteur de 900 millions d'euros !

