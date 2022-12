FC Barcelone : Xavi annonce la triste couleur pour le mercato hivernal

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après avoir réalisé un mercato estival de folie en recrutant Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski, Jules Koundé et Hector Bellerin, le FC Barcelone va se montrer beaucoup plus calme lors du mercato hivernal, qui ouvrira officiellement ses portes dans une dizaine de jours.

"J'ai dit à Alemany de ne pas beaucoup travailler sur le marché en janvier"

Dans un long entretien accordé ce mardi à Barça TV, Xavi a été interrogé sur le mercato hivernal. "J'ai dit à Mateu Alemany de ne pas beaucoup travailler sur le marché en janvier. Je suis content de l'équipe que j'ai, et nous ne savons pas non plus s'il est possible de signer de nouveaux joueurs ou non, en raison des règles de l'équité financière", a répondu l'entraîneur blaugrana.

𝙓𝘼𝙑𝙄 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍𝙑𝙄𝙀𝙒 🎙️ "I told Mateu Alemany to not make too many changes, that I'm very happy with the team" pic.twitter.com/pC0koVFNGz — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 20, 2022

Pour résumer Dans un long entretien accordé ce mardi à Barça TV, Xavi a confirmé que le club blaugrana ne va pas beaucoup recruter lors du mercato hivernal, qui ouvrira officiellement ses portes dans une dizaine de jours.

Fabien Chorlet

Rédacteur