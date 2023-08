FC Barcelone : Xavi fait deux demandes sur le Mercato et reste évasif sur la rumeur Neymar

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur Ansu Fati

« Je suis très content de lui. Il est l'héritage du club dans le présent et le futur. Ensuite, le marché dira, je ne peux pas vous dire s'il restera ou non ».

Sur la rumeur Neymar

« Neymar ? Demain, c'est Getafe, je ne peux rien dire, même si ça vous fait ma ».

Sur les besoins du Mercato

« Nous avions besoin d'un joueur plus offensif dans notre milieu de terrain et nous nous sommes renforcés avec Gündogan, Fermín et Lamine. Nous avons récupéré Abde. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des possibilités d’attaquer ».

"Le club connait ma priorité"

Sur le besoin d'un latéral droit

« Le club connaît ma priorité, on verra ce qui se passera jusqu'au 31 août (…) Est-ce que je veux un arrière droit offensif ou défensif ? C'est déjà connu par la direction sportive. Demain, nous avons un match contre Getafe, donc je préfère me concentrer là-dessus ».

Sur l'avenir de Marcos Alonso

« Nous verrons la situation de Marcos Alonso, c'est la même situation qu'Ansu. Il y a un marché jusqu'au 31 août et nous verrons quels joueurs resteront ».

Sur le départ d'Ousmane Dembélé

« Ousmane Dembélé était un gars qui nous a beaucoup aidés, c'est une grosse déception. Il a décidé de partir alors qu'il était heureux ici. Je lui souhaite bonne chance, mais oui, c'est une déception ».

