FC Barcelone : Xavi fait une demande à Laporta pour le mercato estival

À la veille de la réception de Vallecano, pour le compte de la 34e journée de Liga, Xavi s'est présenté en conférence de presse où il a notamment été interrogé sur ses besoins pour le prochain mercato estival.

"Nous le planifions, nous dépendons de la situation financière du club. Nous verrons. Pour que des joueurs arrivent, d'autres doivent aussi partir. Il n'y a pas de ligne précise, l'idée est d'avoir deux joueurs compétitifs à chaque poste, de les avoir tous doublés", a répondu l'entraîneur du FC Barcelone, qui envoie donc un message clair à son président, Joan Laporta, pour cet été.

