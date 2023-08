FC Barcelone : Xavi se lâche totalement sur Lamine Yamal et fait une annonce sur le Mercato

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ce dimanche, la pépite Lamine Yamal (16 ans) a éclaboussé le choc Villarreal – FC Barcelone (3-4) de tout son talent, se montrant décisif sur deux buts avant de sortir sous l’ovation du stade de la Ceramica. En conférence de presse, Xavi s’est enflammé pour sa dernière pépite : « L’ovation pour Lamine ? Le talent est valorisé. C’est un joueur très différentiel ».

« Les attentes avec Lamine Yamal sont très élevées. S'il débute, ce n'est pas à cause d'un caprice de l'entraîneur, mais parce que c'est un joueur intelligent qui fait la différence, et ses décisions sont toujours correctes à seulement 16 ans. C'est un joueur extraordinaire. Est-ce qu’il choisira le Maroc ou l’Espagne ? C'est lui qui décide. Moi, j'aimerais qu'il choisisse la Roja mais c'est son choix personnel. Ce que je veux, c'est qu'il soit au Barça de nombreuses années ».

« Deux recrues ? Si le président le dit… »

Xavi est d’ailleurs surpris par la maturité de son joueur de seulement 16 ans, sur qui la pression glisse comme si de rien n’était : « Je ne pense pas que Lamine a des soucis pour gérer ce qu'il vit actuellement. Il est extraordinaire, il travaille et écoute. Est-ce qu’il me surprend ? C'est normal que Lamine me surprenne, comme tout le monde. Il prend toujours la bonne décision ».

Le coach des Blaugranas a également pris note des déclarations de Joan Laporta, le président du Barça ayant assuré que le club avait le moyen de faire « plus d’une recrue » : « Deux recrues ? Si le président le dit, c'est qu'il a raison. Je suis toujours à fond avec Joan ».

Xavi : "L'ovation pour Lamine ? Le talent est valorisé, c'est un joueur TRÈS différentiel." — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) August 27, 2023

Podcast Men's Up Life