FC Barcelone : Xavi va blinder sa dernière pépite !

Entré en jeu ce week-end lors de la victoire du FC Barcelone contre le Betis Séville (4-0), Lamine Yamal (15 ans) a battu un record de précocité. Annoncé comme la nouvelle pépite du Barça, le jeune joueur est très apprécié de Xavi.

« Tout est sous contrôle pour son avenir. Il veut rester. Il n'y a aucun souci à se faire », a précisé le coach catalan, par rapport à l'avenir du joueur. Selon Fabrizio Romano, Yamal va signer un contrat longue durée, jusqu'en 2026, au plus tard en juin. Et ce « sans aucun doute », assure le journaliste italien.

