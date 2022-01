Girondins - Mercato : le navire bordelais prend l'eau, Petkovic active ses réseaux

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Menacé après la gifle reçue hier à Rennes (0-6), Vladimir Petkovic s'accroche, sur le banc des Girondins, malgré une situation de plus en plus critique. Et pour tenter de solidifier sa défense, la pire de L1 (50 buts encaissés), le coach bordelais souhaiterait s'en remettre à un défenseur qu'il connait bien.

Selon le tabloïd britannique The Sun, il voudrait en effet enrôler le défenseur central suisse de Newcastle, Fabian Schär, qu'il a eu sous ses ordres avec la Nati. Le joueur (69 sélections, 8 buts) est en fin de contrat et les Magpies souhaitent se renforcer dès cet hiver, à son poste. Ils ciblent notamment Sven Botman et Diego Carlos (FC Séville).