La priorité hivernale du Barça est déjà connue, le Real Madrid s'inquiète pour Endrick

La presse catalane

Sport : "10 saisons de folie !"

On commence par la presse catalane et Sport, qui a choisi de faire ce jeudi sa Une sur Yamine Yamal, nouvelle attraction du FC Barcelone et qui pourrait devenir ce vendredi le plus jeune joueur à porter le maillot de la Roja.

🗞️| #PortadaSPORT



🤯¡10 temporadas de locura!

💥Jenni denuncia a Luis Rubiales

🔴Entrevista a Iñigo Martínez

🏆Aitana, Gündogan y Lewandowski, entre los elegidos al Balón de Oro

— Diario SPORT (@sport) September 6, 2023

Mundo Deportivo : "Pivot pour janvier"

De son côté, Mundo Deportivo croit savoir que le Barça compterait déjà renforcer le poste de milieu défensif lors du prochain mercato hivernal, Oriol Romeu étant le seul numéro 6 de métier de l'effectif de Xavi.

La presse madrilène

Marca : "Bellingham au rythme de CR7"

Du côté de la presse madrilène, Marca revient sur le début de saison tonitruant de la nouvelle star du Real Madrid, Jude Bellingham. Le milieu de terrain allemand est devenu le deuxième joueur de l'histoire de la Casa Blanca après Cristiano Ronaldo à avoir marqué lors de ses quatre premiers matchs.

AS : "Le Real Madrid, en alerte pour Endrick"

Enfin, AS annonce que le Real Madrid serait inquiet du faible temps de jeu accordé à Endrick, qui rejoindra le club merengue l'été prochain. Le jeune attaquant brésilien n'a plus été titularisé par Palmeiras depuis sept matchs.

🌙¡Buenas noches!

📆Esta es nuestra #PortadAS de mañana, 7 de septiembre

— Diario AS (@diarioas) September 6, 2023

