Le Barça et Chelsea préparent un échange de folie, c'est l'heure de la reprise pour le Real Madrid

Dans son édition du jour, le quotidien catalan, Sport, revient sur la présentation d'Andreas Christensen au FC Barcelone et sur l'opération d'échange que prépare le Barça et Chelsea autour de Frenkie de Jong, César Azpilicueta et Marcos Alonso.

Mundo Deportivo : "Culé depuis tout petit"

L'autre journal catalan, Mundo Deportivo, fait également sa Une sur Andreas Christensen, pour qui c'est un rêve d'enfant de rejoindre le Barça. "Quand j'avais 8 ans, j'écrivais mes rêves d'avenir sur un bout de papier : être footballeur professionnel et jouer au Barça", a confié le défenseur central danois lors de sa présentation.

Marca : "Le plus gros break du sport espagnol"

De son côté, le journal madrilène, Marca, titre sur le forfait du tennisman, Rafael Nadal, en demi-finale de Wimbledon et consacre un encadré au premier match de l'Espagne lors de l'Euro féminin 2022, qui aura lieu ce vendredi face à la Finlande.

AS : "Aspirant à tout"

Même son de cloche du côté d'AS, qui rappelle par ailleurs que les joueurs du Real Madrid reprennent ce vendredi le chemin de l'entraînement.

Pour résumer Le FC Barcelone et Chelsea préparent un échange de folie, c'est l'heure de la reprise pour le Real Madrid... découvrez la revue de presse espagnole de ce vendredi 8 juillet.

Fabien Chorlet

Rédacteur

