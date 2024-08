Le FC Barcelone laisse 6 jours à un banni pour partir

Le recrutement de Dani Olmo, celui de Nico Williams en bonne voie, le FC Barcelone devrait être en ordre de marche pour son premier match de Liga, samedi prochain à Valence. Hansi Flick voulait que les arrivées soient bouclées avant le début des compétitions. C'est fait. Maintenant, le plus dur commence pour Deco et son équipe avec l'opération dégraissage. Toujours très compliqué quand on s'appelle Barcelone et que les joueurs refusent de partir en raison d'un cadre de vie agréable et de salaires très confortables.

Il a jusqu'à samedi prochain et l'ouverture de la Liga pour partir

Ce dimanche, le directeur sportif blaugrana s'est entretenu avec Clément Lenglet et ses agents. Il a notifié au défenseur central français qu'Hansi Flick ne comptait pas sur lui, malgré une préparation irréprochable sur le plan de l'attitude comme des performances. Le souci de l'ancien Nancéien, c'est que son salaire (16 M€ annuels) plombe la masse salariale barcelonaise. Deco lui a laissé jusqu'à samedi prochain pour se trouver un nouveau club. Marca explique que Lenglet n'a pas de contacts poussés pour le moment, même si Aston Villa, où il a été prêté en 2023-24, était un temps intéressé.

Un transfert a évidemment les faveurs du FCB mais un prêt pourrait également être étudié, à condition que le club qui récupèrera Clément Lenglet prenne une grosse partie de son salaire à sa charge.

