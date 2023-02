Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La grosse info : le frère de Messi ferme la porte à un retour au Barça

Sur Twitch, le frère de Lionel Messi, Matias Messi, a annoncé que la Pulga, qui a quitté le FC Barcelone pour le PSG à l'été 2021, ne retournera jamais au Barça. "J’ai une coupure de presse de Sport collé dans ma maison qui dit : "Messi devrait retourner à Barcelone", et je l’ai sous-titré : "Ahaha, nous ne retournerons pas à Barcelone. Si on le fait, on fera un bon nettoyage. Parmi eux, virer Laporta"."