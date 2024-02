Mercato : Davies a tranché entre le Real Madrid et le FC Barcelone, un accord est tombé !

L’avenir d’ Alphonso Davies se précise. Selon Mario Cortegana, le Real Madrid a conclu un accord verbal avec l’international canadien pour un transfert avec le Bayern Munich cet été. Le club allemand est résigné : ils sont ouverts à la négociation alors que sa valeur est estimée à 70 millions d’euros.

Le journaliste de Marca ajoute que d’autres clubs étaient intéressés par Davies mais l’intéressé a tranché en faveur du Real Madrid. Le FC Barcelone et d’autres formations dont l’identité n’a pas fuité seraient concernés.

