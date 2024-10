Mercato : le FC Barcelone doit-il tout miser sur Haaland ?

« Oui, pour enfin clouer le bec du Real ! »

« Quel club au monde peut dire non à Erling Haaland ? Si, évidemment, le FC Barcelone a les finances pour signer l’attaquant norvégien et sans se mettre dans le rouge pour autant, il doit foncer. Pour plusieurs raisons. La première étant que Robert Lewandowski, très efficace cette saison, ne sera pas éternel. La deuxième, c’est que miser sur un joueur de 24 ans à l’aura internationale et avec tous les bénéfices qui en découleraient (vente de maillots, attractivité, marketing), est forcément plus approprié pour incarner l’avenir du club catalan.

Le projet blaugrana ne peut pas se limiter au seul Lamine Yamal, un gamin de seulement 17 ans, même si l’étendue de son potentiel est fascinant. De plus, on sait que Joan Laporta adore les paillettes et vit assez mal de ne pas faire de gros coups et attirer des stars comme peut le faire à foison le Real Madrid. Le président du Barça est obnubilé par cela. Attirer une star comme Haaland, destiné depuis la nuit des temps à la Casa Blanca, serait le meilleur pied-de-nez possible à son ennemi juré. »

Bastien Aubert

"Il flopperait comme Zlatan"

"Je n'ai que du bien à dire d'Erling Haaland. Je le suis depuis qu'il a été recruté par le Borussia Dortmund en 2020. Je le trouve incroyable devant le but, toujours très impliqué dans l'effort collectif, le travail défensif, de harcèlement. Je n'ai que de bonnes choses à dire sur lui, surtout que sa mentalité est irréprochable. Mais il n'empêche qu'à mon avis, le FC Barcelone n'est pas un club pour lui. Toutes proportions gardées, il marcherait sur les traces d'un autre grand attaquant scandinave, Zlatan Ibrahimovic, s'il signait en Catalogne.

Le géant suédois était arrivé au Barça en 2009, après un passage très réussi dans le Calcio. On s'attendait à ce qu'il ajoute un zest de poids au sein du rouleau compresseur de Pep Guardiola mais il n'en a rien été. Ibrahimovic a certes inscrit une vingtaine de buts mais il semblait jouer à contretemps de Messi, Iniesta, Xavi, Villa et tous les autres. Il me semble que le jeu du Barça n'est pas fait pour les attaquants athlétiques. D'ailleurs, Robert Lewandowski a connu des débuts compliqués en 2022-23 et un exercice 2023-24 à oublier, même si ça semble aller mieux cette saison. Depuis que Johan Cruyff a révolutionné l'identité de jeu blaugrana à la fin des années 80, les avants du FCB sont virevoltants, percutants, pas monolithiques. Ce serait donc une erreur, à mon sens, de signer un gros chèque pour Erling Haaland."

Raphaël Nouet

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

Barcelona president Joao Laporte is prepared to do anything to sign Manchester City striker Erling Haaland next year or in 2026.



(Source: @Sport) pic.twitter.com/k9QQMInZPv — FCBmamba (@bankole_bis) October 15, 2024