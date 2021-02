FC Barcelone - Mercato : Messi, des révélations sur son futur créent la sensation

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Se queda ! Tout les observateurs du football se rappelle de cette photo, postée sur les réseaux sociaux, de Pique encerclant Neymar avec cette légende. Dans quelques mois, le défenseur central du FC Barcelone pourrait réalise le même cliché avec Lionel Messi. Sauf... que le résultat pourrait être différent !

Las des mauvais résultats, et de la gestion chaotique du FC Barcelone, la Pulga a entrouvert la porte d'un départ l'été dernier. Empêché de quitter la Catalogne par Bartomeu, ex-président du club culé, le sextuple Ballon d'or s'était résigné à rester dans son club de toujours. Libre de tout contrat en juin prochain, Messi attire forcément l'intérêt des plus grandes écuries européennes dont le PSG et Manchester City.

Selon Marca, comme sur le terrain, l'élément formé à la Masia pourrait prendre finalement tout le monde à contrepied. Messi n'exclurait plus de prolonger son bail au FC Barcelone. La tendance prendrait même de l'épaisseur ces dernières semaines du côté du Camp Nou. Un revirement de situation affolant tant la fracture semblait grande. Mais, pour son club de toujours, Messi est prêt à faire table rase du passé. Dommage pour le PSG qui aurait bien aimé rajouter un diamant à son attaque étoilée.

Toujours selon le quotidien ibérique, Messi veut surtout des garanties sur le projet du FC Barcelone. Le côté financier passerait au second plan. Le futur président du FCB aura une responsabilité monumentale sur le futur de la star mondiale.