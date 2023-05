FC Barcelone, Real Madrid : nouveau coup de théâtre pour Koundé, l'affaire Vinicius rebondit encore !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sport : "Koundé veut partir"

Dans son édition du jour, Sport revient sur la volonté de Jules Koundé, mécontent d'évoluer au poste de latéral droit plutôt qu'en défense centrale, de quitter le FC Barcelone cet été, et sur la défaite du Barça ce mardi sur la pelouse de Valladolid (3-1).

🗞️ | #PortadaSPORT



✈️ ¡KOUNDÉ QUIERE IRSE!



💸 El jugador no está cómodo con su rol de lateral y quiere salir si llega una buena oferta



Nuevo tropiezo del Barça tras proclamarse campeón ante un Valladolid luchador

Mundo Deportivo : "Gueule de bois"

Le son de cloche n'est pas le même du côté de Mundo Deportivo puisque l'agent de Jules Koundé a nié catégoriquement auprès du quotidien catalan que son joueur veuille partir du Barça cet été ou qu’il ait demandé à être mis sur le marché.

La presse madrilène

AS/ Marca : "Vinicius innocent, Mestalla coupable"

Du côté de la presse madrilène, l'affaire de racisme dont est victime Vinicius Junior fait toujours autant parler. En effet, dans leur édition du jour, AS et Marca s'attardent notamment sur les premières sanctions infligées à Valence après cette affaire. La commission de discipline de la Liga a décidé de fermer pour les cinq prochains matchs la tribune Mario Kempes du stade Mestalla, d'où sont partis la plupart des injures racistes envers Vinicius Junior et le club valencian a écopé d'une sanction financière de 45 000 euros.