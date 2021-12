OM - Mercato : Umtiti et Kamara futurs coéquipiers ailleurs qu’au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

L’AC Milan doit faire face à un gros coup dur. Opéré des ligaments du genou gauche, Simon Kjaer sera absent pendant plusieurs mois. Du coup, le club italien s’est mis en quête de son remplaçant.

Selon Rudy Galetti, plusieurs noms noms sont ciblés : Benoît Badiashile (AS Monaco) et Maxence Lacroix (Wolfsburg), dont le tarif serait proche des 30 millions d’euros pour les deux joueurs. Un troisième larron est ciblé : Samuel Umtiti. Toujours d’après le spécialiste italien des transferts, le défenseur central du FC Barcelone fait partie des plans de l’AC Milan, d’autant qu’il pourrait être libéré en janvier 2022.

S’il venait à signer chez les Rossoneri, Umtiti pourrait bien retrouver un certain Boubacar Kamara. Aux dernières nouvelles, le club italien fait partie des courtisans les plus insistants auprès de la direction de l’OM. Le Bayern Munich et le Barça sont aussi sur les rangs du Minot.

🚨🔴⚫️ #Milan, tra i nomi in lista per sostituire l'infortunato #Kjaer ci sono anche giovani di prospettiva come #Badiashile (#Monaco) e #Lacroix (#Wolfsburg), entrambi valutati €30M.



💡 Un'idea low cost è #Umtiti che si potrebbe liberare dal #Barcellona a 0 già a gennaio.🐓⚽️ https://t.co/V6WmiZoXG5 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) December 2, 2021