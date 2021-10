OM, Stade Rennais, FC Barcelone - Mercato : coup de frein pour Umtiti

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'avenir de Samuel Umtiti ne devrait plus s'écrire pour très longtemps au FC Barcelone. Ronald Koeman ne compte plus sur l'ancien lyonnais, qu'il n'utilisera plus. Et le Barça est disposé à ouvrir la porte au défenseur, dont le contrat se termine en juin 2022. Une rupture de contrat est même évoquée ces derniers jours.

En France, l'OM et le Stade Rennais observe de près la situation. Mais le salaire actuel du champion du monde est très élevé. Selon Todofichajes, Umtiti devra faire de gros efforts pour revenir en L1, au point de diviser son salaire « de plus de 50%, au minimum »...

