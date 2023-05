On sait quand Busquets annoncera son départ, la mèche est vendue pour l'avenir d'Ancelotti

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport : "Match nul"

Alors que Sport fait ce mercredi sa Une sur la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-1), le quotidien catalan revient également sur la décision de Sergio Busquets de quitter le FC Barcelone cet été et le démenti du père de Lionel Messi sur les rumeurs d'un départ en Arabie saoudite.

Mundo Deportivo : "Il s'en va"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui annonce que Sergio Busquets aurait informé ce mardi Joan Laporta de son départ et devrait l'annoncer à ses coéquipiers ce mercredi. Et l'officialisation devrait intervenir dans la foulée.

La presse madrilène

Marca : "Une finale à l'Etihad"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on revient bien évidemment sur la demi-finale aller de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City (1-1) où tout se jouera à l'Etihad Stadium.

AS : "Rendez-vous à Manchester"

Enfin, AS relaie les déclarations de Dani Carvajal sur l'avenir de son entraîneur, Carlo Ancelotti, ardemment courtisé par la sélection brésilienne. "Mon opinion est que Carlo Ancelotti va rester entraîneur du Real Madrid. Je le vois rester à Madrid, quoi qu'il arrive au match retour", a lâché le latéral droit merengue après le match contre les Citizens.