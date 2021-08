PSG, FC Barcelone : Antonela sort du silence après les adieux de Messi, la soeur de Neymar lui fait un clin d'oeil

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Discrète depuis jeudi soir et l'annonce par le FC Barcelone de la non-reconduction du contrat de son époux, Antonela Roccuzzo, la femme de Lionel Messi, est sortie du silence dimanche sur Instagram. L'occasion pour la belle Argentine, mère des trois enfants de la Pulga (Thiago, Mateo, Ciro), de réaffirmer son soutien à Messi quel que soit son choix.

« Que c’est difficile de résumer en quelques lignes toutes ses amis. Mais comme dit le dicton, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Avec la famille comme base, nous sortirons sur le terrain plus fort que jamais. On sera ensemble, quelle que soit la destination », a écrit Antonela, publiant le cliché de la famille Messi dans la salle des trophées du Barça.

Derrière ce message, on peut également lire une petit clin d’œil d'une certaine Rafaella Beckran, la soeur de Neymar, souhaitant déjà la bienvenue à la "belle" de Messi...