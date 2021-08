PSG, FC Barcelone – Mercato : accord total, l'avenir de Lionel Messi enfin scellé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le doux rêve de voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG semble bel et bien terminé pour les supporters parisiens. Depuis quelques jours, il était de plus en plus clair que l'avenir de l'Argentin s'écrirait encore du côté du Barça, et Sport, ce lundi, le confirme. Selon le quotidien catalan, l'accord est « total » entre le Barça et la Pulga.

Au Barça jusqu'en 2026...si Laporta dégraisse enfin

« Messi va prolonger jusqu'en 2026 », dévoile Sport. Qui précise : « Il ne manque plus que Joan Laporta parvienne à baisser la masse salariale de l'effectif pour que Messi signe son nouveau contrat. Libre depuis le 30 juin, Messi devrait donc poursuivre l'aventure avec le club blaugrana. « Dans cette attente, il reste en vacances à Ibiza, en espérant que sa prolongation puise être officialisée », conclut Sport.