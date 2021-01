PSG, FC Barcelone – Mercato : après Neymar, Pochettino et Leonardo, un autre Parisien drague Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone - Athletic Club : le debrief Onze Mondial

Après Neymar, Mauricio Pochettino et Leonardo, un nouveau membre du PSG a mis son grand de sel dans le dossier Lionel Messi (FC Barcelone). Si lui-même est en fin de contrat et loin d'être assuré de rester dans la Capitale, Angel Di Maria a joué les supers VRP du Champion de France dans un entretien à TyC Sports.

Di Maria : « Si je jouais en plus avec Leo... »

« J'ai déjà joué avec Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé. Si je jouais en plus avec Leo, je pourrais prendre tranquillement ma retraite après. Ce serait le summum, je ne pourrais rien demander de plus. J'ai eu l'occasion à un moment de ma carrière d'aller au FC Barcelone mais ça ne s'est pas fait. Il semble qu’il y a une autre chance qui se présente pour jouer avec lui mais mon contrat se termine et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je serais très heureux d'évoluer à ses côtés », a expliqué Fidéo.

Toujours performant avec le PSG, Angel Di Maria va devoir faire un choix cornélien : accepter de rester en France avec un salaire revu à la baisse et sur un contrat court (un an) ou aller chercher un dernier gros contrat ailleurs. Sans une baisse de salaire substantielle, il est difficilement imaginable que Di Maria et Messi puissent évoluer ensembles à Paris. Pour l'heure, l'ancien Mancunien a refusé l'offre du PSG, prêt à accepter des conditions plus basses … mais sur deux ans.