FC Barcelone, PSG - Mercato : le clan Messi est à Barcelone, Laporta accélère !

C'est officiel : après deux saisons au PSG, Lionel Messi va quitter la capitale et la L1. Trois destinations possibles sont évoqués pour l'Argentin : l'Arabie Saoudite, l'Inter Miami et un retour à Barcelone.

Son père discute avec le Barça

C'est cette troisième piste qui aurait les faveurs de Messi, et c'est sous doute la raison qui explique la présence de son père à Barcelone, ce lundi. « Une réunion est en cours au domicile de Joan Laporta entre le président du Barça et Jorge Messi,pour évoquer le possible retour du joueur argentin », révèle le journaliste Toni Juanmarti. A suivre...