PSG, FC Barcelone - Mercato : le dénouement est connu dans le dossier Bernardo Silva !

Possible, bien entendu, que le dossier Bernardo Silva bouge encore. Et même que certaines rumeurs continuent de l'envoyer au PSG ou encore au FC Barcelone, en dépit des soucis financiers du club catalan. En matière de mercato, il ne faut jamais dire jamais, mais une chose serait toutefois acquise : la prolongation du Portugais avec Manchester City.

Selon le toujours bien informé Fabrizio Romano, Silva a signé son nouveau contrat ce mardi avec le club mancunien.

It had to be this week… and it will be this week. Bernardo Silva signs new deal at Manchester City today 🔵✍🏻🇵🇹 #MCFC https://t.co/EFPcPyNgf7