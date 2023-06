PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a joué un sale tour au Barça, la guerre fait rage !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On connait enfin le futur club de Lionel Messi. Après des mois d’incertitude, l’attaquant argentin a annoncé hier qu’il serait un nouveau joueur de l’Inter Miami et a donc repoussé les offres d’Al Hilal et du FC Barcelone. Si le crack de 35 ans affirme qu’il ne sait pas « si le Barça a fait le maximum pour son retour », le club catalan assure lui avoir fait une offre et n’a pas manqué de lui administrer une petite pique en retour.

« Le président Joan Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir évoluer dans un championnat moins exigeant et moins médiatique, ce qui engendrera moins de pression sur le joueur que lors des dernières saisons. Il sera plus éloigné des projecteurs, pourra profiter de sa famille et bénéficier de plus de tranquillité », explique un communiqué du Barça.