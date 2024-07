PSG, FC Barcelone Mercato : Nico Williams a choisi son futur club !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis plusieurs semaines, Nico Williams, qui est en train de crever l'écran aux yeux de l'Europe avec l'Espagne lors de l'Euro 2024, suscite l'intérêt du FC Barcelone, qui a fait de son recrutement l'une de ses priorités estivales. Le PSG est aussi intéressé et il semblait être en mesure de mettre à mal le Barça dans ce dossier. Mais d'après SPORT, il n'en sera rien.

Le PSG définitivement écarté ?

Le média catalan indique ce mercredi que Williams et le Barça sont tombés d'accord sur les modalités d'un futur transfert. Il y aurait "un accord de principe" entre les deux parties, qui auraient défini les termes du "pacte" en espérant que l'Athletic et le board blaugrana parviennent à conclure le transfert. Ce qui ne sera pas forcément simple, avec une clause à 60 M€. "En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams, avait soutenu Joan Laporta il y a quelques jours. Nous avons les moyens d’affronter ce transfert. C’est une des possibilités sur lesquelles on travaille avec Hansi Flick". Un travail qui, semble-t-il, porte ses fruits.

🚨 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | ¡Principio de acuerdo Nico Williams - Barça!



🤝⏳Club y jugador han cerrado los términos del pacto a la espera de que se cierre el traspaso



