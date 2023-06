PSG, FC Barcelone - Mercato : on connaît la date des débuts de Messi à l'Inter Miami

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Des vacances. Et même assez longues. Tel est le prochain programme de Lionel Messi qui, comme vous le savez, quitte le PSG pour rejoindre la MLS et l'Inter Miami. Pas de FC Barcelone, donc, et une assez longue attente à venir pour les habitants de la ville floridienne avant de voir la Pulga à l'oeuvre.

En effet, la MLS, dont les matches ont déjà débuté pour une première phase, est assez claire dans son règlement interne : la période de transferts et d'inscription des joueurs débutera le 5 juillet. Pas avant. Ce qui devrait conduire l'Argentin à jouer sous ses nouvelles couleurs en juillet, mais plutôt, vacances obligent, aux environs du 20.

21 juillet, premier match ?

Ce serait en Leagues Cup avec des équipes américaines et mexicaines qui s'affrontent. L'Inter Miami doit affronter les Mexicains de Cruz Azul le 21 juillet puis Atlanta le 25 . Pour le voir en MLS, rendez-vous pour la deuxième partie de saison et un match face à Charlotte le 20 août.