FC Barcelone, PSG - Mercato : retournement de situation pour Vitor Roque !

Il se disait que le FC Barcelone et l'Athletico Paranaense avaient trouvé un accord pour le transfert de Vitor Roque. Les deux clubs étaient en négociations depuis des semaines, le club brésilien ayant d'abord tenté de faire grimper les enchères vu les nombreux intérêts que suscitait son attaquant de 18 ans. Mais ce dernier a fait savoir qu'il ne souhaitait jouer que pour les Blaugranas à l'avenir, ce qui a permis d'accélérer le processus. L'indemnité serait de 35 M€ plus 10 M€ et la durée du contrat du joueur de six ans, avec une clause de départ à un milliard.

Un ultimatum fixé au Barça

Sauf que ce jeudi soir, le journaliste brésilien Roger Torello annonce que Paranaense a fixé un ultimatum au Barça. Le président du club donnerait 24 heures au club catalan pour recevoir tous les documents signés afin de clôturer définitivement le transfert. Dans le cas contraire, il envisagerait d'autres offres, le joueur étant aussi convoité par le PSG, Manchester United et Tottenham. A suivre...

