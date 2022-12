PSG, FC Barcelone - Mercato : un joueur catalan donne un avis tranché sur l'avenir de Messi

Pas encore officiel, mais apparemment dans les tuyaux. Et il est donc fort possible qu'on apprenne, dans les prochains jours, que Lionel Messi poursuive une saison de plus avec le PSG et ne retourne donc pas dans son club de toujours, au FC Barcelone.

Forcément, les joueurs du Barça sont interrogés sur ce choix. Et Sergi Roberto, son ancien coéquipier, s'est voulu très clair. Peu importe que Messi reste à Paris, son club restera toujours le FC Barcelone. "J'ai lu que Messi renouvelait avec le PSG. Je ne lui ai pas parlé, mais je suis sûr qu'il n'aimera aucun autre club autant que le Barça. C'est son club d'enfance."

Sergi Roberto: "I read that Messi was renewing with PSG. I haven't spoken to him, but I'm sure that he won't like any other club as much as Barça. It's his boyhood club." pic.twitter.com/3v9b7TVBD7