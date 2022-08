PSG, FC Barcelone – Mercato : une tendance claire se dessine pour Bernardo Silva

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

S'il y a quelques jours, le PSG a fait une entrée remarquée dans le dossier Bernardo Silva (Manchester City, 27 ans) par l'intermédiaire de Luis Campos. Il est quand même de moins en moins probable que l'ancien Monégasque ne revienne en Ligue 1 et à Paris. En effet, le FC Barcelone est aujourd'hui le club le plus chaud à l'accueillir … Et l'intérêt est réciproque.

Selon le journaliste espagnol Gerard Romero, ce n'est pas à Paris que le meneur de jeu portugais cherche une maison mais bien du côté de Barcelone. Preuve que l'ancien Monégasque a déjà quelques certitudes sur l'issue du dossier ?

Pour le Barça, la bagarre s'annonce quand même très compliquée puisqu'il faudra débourser plus de 80 M€ pour s'attacher les services du joueur de City. Une somme qui s'ajoute aux difficultés des Blaugranas à enregistrer ses nouveaux joueurs pour la prochaine saison de Liga.