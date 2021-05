PSG, FC Barcelone : révélations sur Neymar, qui aurait trahi Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Après des semaines de spéculation, Neymar a enfin signé sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Le Brésilien aurait consenti une légère diminution de salaire, mais nul doute qu'il saura trouver un contrat lucratif du côté du Qatar pour combler le manque à gagner… Ce qui est sûr, c'est que l'officialisation de sa prolongation a été très mal vécue du côté de la Catalogne.

Il disait ne plus croire au projet parisien !

La radio RAC1 explique en effet que la nouvelle direction du FC Barcelone était convaincue de pouvoir faire revenir le Ney. Elle avait même dépêché un émissaire à Paris pour se mettre d'accord avec lui. A ce moment, l'attaquant aurait expliqué qu'il ne croyait plus dans le projet parisien et que sa priorité était de rejouer avec Lionel Messi. Ce qui rend d'autant plus savoureuse sa déclaration au moment de sa signature dans laquelle il prétend être convaincu de pouvoir remporter la Champions League avec le PSG…

Mais le plus fort (ou pas…), c'est que Neymar se serait en fait servi des contacts avec le Barça pour bénéficier d'un meilleur contrat ! C'est du moins le ressenti de la direction catalane, qui ne comprend pas pourquoi il a prolongé s'il avait vraiment l'intention de revenir. Son envie de rejouer avec Messi, sa nostalgie de la Catalogne, tout ça pèserait moins qu'un gros contrat ! Après une telle conclusion, le Brésilien n'est pas près de reporter le maillot blaugrana…