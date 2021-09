PSG - Mercato : après avoir tancé Mbappé, le meilleur ami de Messi démonte le FC Barcelone !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sergio Agüero n’est pas franchement connu pour son verbe haut. Et pourtant, après seulement deux mois au FC Barcelone, le meilleur ami de Lionel Messi a dit tout le mal qu’il pensait des rumeurs incessantes autour de l’avenir de Kylian Mbappé.

« Tous les jours, on parle de Kylian Mbappé à Madrid... », s’est agacé l'attaquant argentin (33 ans) ce week-end sur Twitch. « Tu veux que je te dise quoi ? De ne pas le signer ? », lui demande alors Ibai Llanos. « Non mais c'est tous les jours! 'Mbappé ! Mbappé ! Mbappé !' Toute la journée ! [...] Il est venu ? Non. Voilà », a répondu en ironisant l’attaquant du FC Barcelone.

L’ancien goleador de Manchester City n’en est pas resté là et a fait quelques révélations fracassantes sur le Barça. « À Manchester City, nous arrivions une heure et demie avant l'entraînement et ici une demi-heure avant l'entraînement, a-t-il poursuivi. Je me suis dit, je vais être au moins une heure avant pour, je ne sais pas, voir si je dois être en salle de sport ou faire des choses, que sais-je, mais il n'y avait personne, tout était éteint. » Sans le sou, les dirigeants blaugrana auraient-ils aussi oublier de régler la facture d’électricité ?

BAPÉ BAPÉ BAPÉ TODO EL DÍA CON BAPÉ pic.twitter.com/TA6hcKmzvC — Ibai (@IbaiLlanos) September 4, 2021