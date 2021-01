PSG - Mercato :le FC Barcelone aurait pris une décision qui ferait fuir Messi!

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Alors que les discussions autour de l'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone doivent débuter à la fin du mois, après l'annonce du nouveau président du club le 24 janvier, certains éléments avant-coureurs laissent quand même à penser que le cycle de l'Argentin est bel et bien fini dans son club de toujours.

S'il n'a pas encore réellement amorcé de discussions officielles avec ses courtisans (PSG, Manchester City, Inter Miami), Lionel Messi est de plus en plus circonspect face aux décisions de son club. Si on pensait que la démission de Josep Maria Bartomeu avait atténué certaines tensions entre Messi et le board, une décision prise par le président intérimaire Carles Tusquets pourrait avoir de lourdes répercussions.

Puig va prolonger, un choix qui risque d'agacer Messi

En effet, comme le rapporte Don Balon, Lionel Messi n'a pas apprécié de voir les dirigeants offrir un nouveau bail de deux ans supplémentaires (jusqu'en juin 2023) à Riqui Puig (21 ans). Considéré comme l'une des pépites du centre de formation mais laissé de côté par Ronald Koeman, Puig – qui devrait être prêté en Liga pour les six derniers mois de la saison - n'est clairement pas dans les bons papiers de Messi.

D'après le média ibérique, la tension est même telle entre Messi et Puig que les deux hommes s'étaient invectivées à l'entraînement il y a quelques semaines, obligeant Marc-André Ter Stegen à venir les séparer. Autant dire que le choix de prolonger Riqui Puig peut être vu comme un pied de nez à Messi alors que les deux hommes arrivaient en fin de bail en même temps...