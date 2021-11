PSG - Mercato : Lionel Messi a déjà une idée pour son avenir au FC Barcelone

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Contraint de quitter le FC Barcelone l'été dernier à l'issue de son contrat, Lionel Messi n'en a pas encore fini avec son club de toujours. Si son avenir de joueur s'écrit bel et bien en France du côté du PSG, le sextuple Ballon d'Or sait qu'il retournera vivre en Catalogne sitôt ses crampons raccrochés. L'idée d'un retour dans son club de toujours est bel et bien toujours présente comme il l'a confié à l'occasion d'un entretien à Sport à paraitre ce lundi matin.

Messi à la tête du recrutement au Barça ?

Dans cette interview, Léo Messi évoque avec précision la suite de ses plans au Barça : « J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le club (le FC Barcelone, NDLR) de quelque manière que ce soit, en étant utile et en contribuant à la réussite du club. J'aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou si ce sera d'une autre manière. S'il y a une possibilité, j'aimerais revenir pour apporter ma contribution de quelque manière que ce soit, car c'est le club que j'aime et je voudrais qu'il continue à être bon, qu'il continue à grandir et qu'il continue à être l'un des meilleurs au monde », a-t-il confessé.

Si le poste de "secrétaire technique" n'est pas trop répandu en France, il l'est en revanche en Espagne et correspond à peu près à celui de directeur sportif, en charge notamment du recrutement.