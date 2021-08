PSG - Mercato : Messi fait une révélation sur son départ du FC Barcelone

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Contre toute attente, Lionel Messi n'a pas pu prolonger son contrat avec le FC Barcelone cet été. Après cela, la star argentine, libre de tout contrat, s'est engagé avec le Paris Saint-Germain pour une durée de deux saisons plus une en option.

Dans une interview accordée à la BBC, la Pulga est revenu sur les circonstances difficiles de son départ du club blaugrana, avouant qu'il avait pris la décision de rester au Barça en décembre dernier.

"Mon père est venu à la maison. Il s'était réuni avec Laporta le matin. Il m'annonce la nouvelle, et là coup de blues. On a pleuré, on était triste, et on a dû trouver une tactique pour le dire aux enfants du mieux possible car nous leur avions dit en décembre que nous allions rester à Barcelone", a révélé le sextuple Ballon d'Or.

