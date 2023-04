PSG - Mercato : Messi n’est plus la priorité du FC Barcelone, une signature actée bien avant ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone ne prend pas le dossier Lionel Messi (35 ans) à la légère. Selon El Pais, les deux parties se sont rapprochées depuis le 15 février dernier au lendemain de la défaite lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich.

Le club catalan aurait confié à l’entourage de Messi qu’il comptait sérieusement le faire revenir mais la question du fair-play financier et surtout convaincre Javier Tebas mettent de sérieux bâtons dans les roues blaugrana. Du coup, aucune offre formelle n’est parvenue jusqu’au clan Messi.

Pire, la priorité du Barça serait ailleurs : prolonger Ronald Araujo, Alejandro Balde et surtout Gavi, qui pourrait partir pour zéro euro cet été si sa situation n’est pas régularisée au plus vite. Sport donne une bonne nouvelle : un accord final avec le latéral gauche espagnol serait proche, pour un nouveau bail jusqu’en juin 2027 et une clause à un milliard d’euros.