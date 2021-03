PSG - Mercato : Messi reçoit le coup de pression le plus déstabilisant possible sur son avenir !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

L’avenir de Lionel Messi n’est pas encore gravé dans le marbre. Hier, l'influent André Cury a fait savoir que Joan Laporta avait toutes les cartes en main pour le convaincre de rester au FC Barcelone. Le PSG garderait néanmoins toutes ses chances de le voir débarquer au mercato en raison de la présence de Neymar dans son effectif.

Conscients que le futur de Messi n’est pas encore tracé, le vestiaire du Barça a décidé de prendre le dossier en main et de lui faire comprendre tour à tour qu’il serait mieux qu’il reste en Catalogne cet été !

Alba et Pedri veulent voir Messi rester au Barça

« J'espère qu'il restera avec nous, il est clair que c'est un joueur unique, c'est le meilleur du monde et j'espère qu'il restera, mais c'est une décision qu'il doit prendre et c'est respectable, a fait savoir son ami Jordi Alba dans les colonnes de SPORT. C’est avant tout une personne et un footballeur qui aime le Barça, qui est heureux ici et qui l'a toujours montré, avec le niveau qu'il a donné pendant toutes ces années. »

Autre joueur très apprécié de Messi à lui déclarer sa flamme : Pedri. « J’espère être à ses côtés pendant de nombreuses années, a-t-il affirmé dans AS. Ce serait génial de pouvoir profiter de Messi et apprendre beaucoup de choses à ses côtés. Que je suis avec lui, le voir jouer m’impacte énormément. Je ne le crois presque pas. C’est si facile de jouer avec lui car tu sais qu’il va se passer quelque chose à chaque fois qu’il touche le ballon. » Les messages sont passés...