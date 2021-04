FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi, une semaine décisive est en vue !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans la dernière ligne droite de sa saison, Lionel Messi est également à un carrefour de sa carrière. En fin de bail au FC Barcelone, l'Argentin ne sait pas s'il va poursuivre l'aventure dans son club de toujours. Bien évidemment, cette situation contractuelle alerte plusieurs cylindrées européennes : Manchester City et le PSG.

Et on pourrait bien entrer dans une semaine décisive pour le futur de Lionel Messi. Selon Fabrizio Romano, le père de l'intéressé, et également son agent, s'est rendu à Barcelone, ce soir. Des discussions vont avoir lieu la semaine prochaine concernant le futur de la Pulga. Élu récemment président du Barça, Joan Laporta demeure confiant sur le dossier. Il espère prolonger la star pour qu'il termine sa carrière européenne du côté du Camp Nou.

Jorge Messi - Leo Messi’s father - is in Barcelona right now as reported by @martinezferran.



Barça president Joan Laporta is ready to open talks with Messi in the next days to extend his contract. Laporta is still confident and convinced about Messi’s future at Barça. 🇦🇷 #FCB