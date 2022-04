FC Barcelone, Real Madrid : le PSG revient à la charge pour de Jong, le Barça négocie avec un joueur de l'AC Milan, Benzema adoubé

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Marca : "Miracle en miracle"

La défaite du Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City (4-3) fait logiquement la Une ce mercredi des quotidiens espagnols dont Marca, qui rappelle que les Merengue sont toujours en vie pour se qualifier pour la finale grâce en partie à Karim Benzema, auteur d'un doublé.

AS : "Le Bernabéu a du travail"

De son côté, AS insiste sur l'importance qu'aura le public merengue pour le match retour entre le Real Madrid et Manchester City, qui aura lieu mercredi prochain au stade Santiago-Bernabéu, et annonce que le directeur sportif du FC Barcelone, Mateu Alemany, négocie avec le défenseur central de l'AC Milan, Alessio Romagnoli, pour une arrivée libre cet été.

Sport : "Le Real Madrid sort vivant"

Même si c'est le match du Real Madrid qui fait la Une, Sport revient sur la prolongation de Ronald Araujo au Barça, qui est désormais lié jusqu'en juin 2026 avec le club blaugrana.

Mundo Deportivo : "Battu sans KO"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui nous révèle par ailleurs que le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie De Jong, également courtisé par le Bayern Munich.

