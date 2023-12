FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : les deux clubs rêvent d’un crack de Liverpool mais…

L'info est signée Ekrem Konur, journaliste turc spécialisé dans le Mercato : le Barça et le Real Madrid lorgneraient tous deux Luis Diaz, l'attaquant colombien de Liverpool.

L'ancien joueur du FC Porto réalise une première partie de saison mitigée avec les Reds, il n'a inscrit que 4 buts depuis cet été. Mais il est lié à Liverpool jusqu'en 2027 et ses dirigeants n'auraient pas du tout l'intention de s'en séparer.

