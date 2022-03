Real Madrid, FC Barcelone – Mercato : Xavi a rencontré Erling Haaland !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

L'info est signée L'Esportiu, le média catalan. Le FC Barcelone se serait déplacé ce mardi ebn Allemagne afin de rencontrer Erling Haaland, l'attaquant de Dortmund. Xavi, le coach du Barça, et Jordi Cruyff, le directeur sportif, aurait ren,contré le Norvégien à Munich afin de le convaincre de rejoindre le club blaugrana en fin de saison.

Le Barça veut devancer le Real et City

But de l'opération pour le Barça : devancer le Real Madrid et Manchester City, tous deux très intéressés par l'ancien joueur de Salzbourg... et qui disposent de moyens supérieurs pour l'attirer.

Jordi Cruyff i Xavi es van veure amb Haaland a Munic. El Barça vol seguir en la lluita pel seu fitxatge https://t.co/kQaJbW3yWo — L'Esportiu (@lesportiuCAT) March 3, 2022