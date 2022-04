Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : le clan Haaland fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

L'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, devrait quitter le club de la Ruhr lors du prochain mercato estival. Courtisé par le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester City, le Norvégien n'a pas encore décidé de son avenir.

Sur son compte Twitter, le journaliste norvégien, Jan Aage Fjørtoft, qui est proche du clan Haaland, a tenu à calmer les multiples rumeurs qui circulent autour de l'avenir de l'ancien joueur du RB Salzbourg. "Oubliez toutes les spéculations qui font les gros titres en ce moment. La vérité est que la "Team Haaland" travaille systématiquement et professionnellement pour trouver une solution pour la saison prochaine, comme elle l'a fait toujours fait tout au long de la carrière d'Erling."

Re: Haaland



Forget all speculations making the headlines now.



The truth is Team Haaland are working systematic and professional to find a solution for next season. Just as they have done whole Erling’s career.