Real Madrid - Mercato : Bale pourrait signer au FC Barcelone, la bombe est lâchée !

De retour à un très bon niveau cette saison, comme il l'a notamment prouvé avec le Pays de Galles avec un superbe doublé face à l'Autriche (2-1) le mois dernier en barrages pour la Coupe du monde au Qatar, est en fin de contrat au Real Madrid. Où il ne prolongera pas.

Mais selon Juanfe Sanz, journaliste du Chiringuito de Jugones, le Gallois compte rester en Espagne. Et pas n'importe où ! « Il adore la vie ici, le climat, le golf », affirme en effet Sanz. Qui n'écarte pas la possibilité de voir Bale rejoindre le Barça. « Je pense que c'est possible. Bale au Barça ou à l'Atlético, c'est quelque chose qui me paraît possible », soutient-il. A suivre...

🚨EXCLUSIVA de @JuanfeSanzPerez 🚨



😳"BALE se plantea QUEDARSE en ESPAÑA la temporada que viene"😳



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#ChiringuitoBale🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/1yctYeK9an — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 18, 2022

