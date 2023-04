Real Madrid - Mercato : Kroos confirme la bonne nouvelle, un Valverde bis au FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Par ailleurs, un Federido Valverde bis serait attendu au FC Barcelone cet été. D’après Sport, l’agent de Fabricio Diaz, Martín Rodríguez Nader, était présent dans les bureaux du Barça en début de semaine pour discuter de la situation du milieu uruguayen de 20 ans. Xavi apprécie son profil combatif et pourrait convaincre Joan Laporta de payer les 6 millions d’euros afin de laisser partir du Liverpool FC (Montevideo).

Toni Kroos confirms he’s close to extend his contract with Real Madrid for one more season: “Yes, everything is going on the right way”, told Prime Video ⚪️ #RealMadrid



New deal will be valid until June 2024. pic.twitter.com/8SzLuhGQGm