Real Madrid, PSG, FC Barcelone - Mercato : un prétendant s’efface pour Haaland

Si de nombreux clubs se sont renseignés et ont même invité l'agent du joueur et son père dans leurs locaux, Erling Haaland (Borussia Dortmund, 20 ans) n'est pas à la portée de toutes les bourses. S'il reste une possibilité sérieuse au Real Madrid, le « cyborg » norvégien n'en est plus une du côté du FC Barcelone.

Guerreiro, la nouvelle priorité du Barça à Dortmund

En choisissant de prolonger Lionel Messi et de miser sur ses renforts libres comme Sergio Agüero, le Barça est sorti de la liste des courtisans. Comme le rappelle Don Balon, Haaland était de toute façon beaucoup trop cher et même le nouveau et ambitieux président Joan Laporta s'en était rendu compte.

Reste que si les Blaugranas ne sont plus sur Erling Haaland, c'est désormais un autre joueur du Borussia Dortmund qui attire l'oeil. D'après le site internet, il s'agit de l'international portugais Raphaël Guerreiro (27 ans). Suivi de longue date et plus abordable, l'ancien Merlu serait vu comme le remplaçant idéal de Jordi Alba. Encore faut-il que la piste soit validée par Lionel Messi, très proche du latéral espagnol...