Stade Rennais, FC Barcelone – Mercato : Désiré Doué ciblé par le Barça ?

L'information émane du site Actualité Barça. Le jeune attaquant du Stade Rennais Désiré Doué (17 ans) aurait fait le déplacement à Barcelone ce dimanche pour assister au match du Barça contre l'Atlético Madrid (1-0) aux côtés de son agent Mickaël Sylvestre et de sa famille.

Présent au Camp Nou contre l'Atlético

Étincelant avec le Stade Rennais en première partie de saison, Doué vit des moments un peu plus délicats ces dernières semaines. Remplacé à Lyon après être entré en jeu une quinzaine de minutes plus tôt, il n'était pas dans le groupe pour le déplacement à Montpellier (0-1) à cause d'une blessure au psoas, selon Bruno Genesio. Sa présence au Camp Nou peut interpeler. De là à penser qu'il est dans le viseur du club catalan...