Stade Rennais, OL – Mercato : le FC Barcelone met un coup de pression public à Umtiti

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Laporta durcit le ton avec Umtiti et Braithwaite

Joan Laporta ne veut plus voir Samuel Umtiti et Martin Braithwaite au FC Barcelone et il l'a fait comprendre publiquement hier lors du Trophée Joan Gamper. Si les contrats seront respectés, c'est aux joueurs de comprendre qu'ils ne sont plus les bienvenus.